外媒引述消息報導，德國汽車巨擘福斯集團（Volkswagen）考慮將旗下豪華跑車品牌保時捷（Porsche）少數股權上市，藉此提升整個集團的市值，同時籌措研發電動車等新穎技術所需資金。

消息人士透露，福斯可能讓最多25％的保時捷股權上市，討論目前處於初步階段。若福斯決定讓保時捷掛牌上市，時間最快也要等到明年。

事實上，福斯高層打算讓保時捷上市或出售旗下奧迪（Audi）部分股權的消息早已傳得沸沸揚揚，而隨著該公司計畫將營業重點轉向電動車並與該領域龍頭特斯拉（Tesla）一較高下，令這些計畫急迫性大幅升高。

數據顯示，福斯2020年前九個月共賣出630萬台車，營收達1,555億歐元、營業利益17億歐元。其中，保時捷賣出18.1萬台車，營收175億歐元、營業利益19億歐元，部分彌補Seat、賓利（Bentle）等福斯旗下其它品牌虧損狀況。

(工商 )