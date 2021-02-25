美商奇異（GE）及台灣中鼎集團（CTCI）和馬來西亞Southern Power Sdn Bhd（SPG）共同宣布， Track 4A電廠正式商轉。Track 4A電廠隸屬Southern Power Generation公司，位於馬來西亞柔佛工業城巴西古當（Pasir Gudang），是一座1,440兆瓦複循環燃氣發電廠，同時也是奇異獨家9HA.02複循環發電技術投入商轉的全球首例。

該電廠經台灣EPC合作夥伴中鼎集團承攬並安全建造，共由兩個發電模組所組成，皆配載奇異出品的高效燃氣輪機、蒸汽輪機、發電機以及熱回收鍋爐（Heat Recovery Steam Generator，HRSG）。此外，奇異簽署為期21年的協議條款，期間所提供的技術服務和刺數位化解決方案，不僅大幅提升Track 4A電廠整體設備的能見度、可靠性和可用性，更可產生相當於馬來西亞約300萬戶家庭所需的電能。

SPG總裁Dato’ Haji Nor Azman bin Mufti表示，我們與奇異的合作關係由來已久，因此我們相信奇異的HA技術將協助我們解決並滿足不斷增長的電力需求，並且確保馬來西亞長期且安全的能源供應。在COVID-19疫情肆虐之際，我們很榮幸並感謝奇異公司持續努力不懈，創造一個健康安全的環境，使相關工程快馬加鞭，完成9HA.02燃氣輪機商轉的全球首例。

該電廠由兩個單軸發電機組所組成，皆配載驅動W88發電機的9HA.02燃氣輪機和STF-D650蒸汽輪機。兩個單軸發電機組內所搭載的奇異貫流式（Once Through）熱回收鍋爐（Heat Recovery Steam Generator，HRSG）不但可提供更高的複循環效率，更是首度在H級工廠中部署應用。該廠由奇異的Mark* Vie整合工廠控制系統所控制，其中包含了操作介面和常見故障排除工具，讓工作人員可以更高效地控制整座發電廠，即使發生任何問題，也可以迅速排除故障並恢復電廠運行，大大提高電廠的整體可用性。

奇異公司也將提供全方位的數位化解決方案和發電廠改善服務、9HA.02燃氣輪機的主要檢查以及技術諮詢服務。奇異數位（GE Digital）的Predix設備表現管理軟體可協助人員監控並增強整體電廠的發電效率，提升並改善設備狀況的能見度、可靠性和可用性，同時也可降低營運和維護成本。此外，電廠中所有設施的感應器可蒐集廠內相關數據，並傳送至位於吉隆坡的奇異監控與診斷（M＆D）中心，實現24小時全天候不間斷的監控和分析。

奇異燃氣發電亞洲區總裁兼執行長Ramesh Singaram指出，本公司是美國境內擁有長達40多年豐富營運經驗的最大燃氣輪機安裝基地，，是唯一有資格協助並滿足馬來西亞電力需求的公司。世界上首部投入商轉的奇異旗艦渦輪機，這對於奇異的HA團隊來說，是重大的里程碑。我們非常榮幸也期待將最新技術、服務以及數位化解決方案，提供給Southern Power Generation公司，進而提供馬來西亞一個更可靠、更靈活的電力生產系統。

中鼎董事長楊宗興表示，中鼎很榮幸以豐富的國際電廠統包經驗與奇異攜手合作，並以最值得信賴的工程服務品質，在本案累積一千萬安全工時紀錄。藉此成功的合作經驗，讓我們再度於2020年底，攜手拿下台灣五座複循環機組數十億美元的統包工程合約。

奇異HA燃氣輪機是世界上最大且轉換效率最高的燃氣輪機，目前已獲得20國48家以上客戶青睞，訂單超過100多台。奇異第二代H級團隊更是累積了超過85萬個工時（截至2021年1月為止）的豐富商業經驗。不僅如此，為了更進一步減少燃氣產生的碳排放，奇異H級燃氣輪機產品組合目前可處理並燃燒含有高達50％氫氣的天然氣。

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