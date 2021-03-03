中科2020年營業額持續展現爆發力，預估今年再攀高峰，中科強調持續積極推動各項重要業務，加速中部地區生醫產業創新計畫園區，發展智慧機器人自造基地。

中科表示，中科推動創新創業計畫，2020年計有45組入選「創新到創業激勵計畫」團隊接受中科輔導服務，其中5組團隊獲創業傑出獎、8組團隊獲創業潛力獎，引進9家新創公司進駐中科，協助31個團隊參加創業競賽獲獎或獲得政府補助計畫，辦理15次新創媒合。

此外，並協助新創團隊募資約5500萬元以上，截至去年底止，創新創業場域目前已進駐17組新創公司；累計輔導190隊FITI入選團隊，已有94隊成立公司。

中科管理局強調，要加速中部地區生醫產業創新計畫，為推動中部地區生技醫療產業發展，協助產業擴展國際市場，透過產品暨系統開發及市場拓銷補助、輔導與技術媒合，鼓勵產學研醫共同投入創新研發。

2019至2020年共核定包含智慧輔具、微創手術、精準醫療等領域24案，擴散鏈結超過40個產學研醫相關單位，將帶動7家廠商，其中2家已核准入區申請進駐中科園區。

中科指出，園區發展智慧機器人自造基地有成，2020年聚焦AI、機器人等相關技術，並導入加速器創業培育，協助衍生之新創公司成為園區科學事業，創造產值與就業機會。

2017年至2020年，累計吸引或輔導團隊進駐使用設備自造計畫(短期及中高級)1474組、吸引團隊開發機器人相關應用計畫(長期及專業級)99案、產出關鍵技術或產品107件、協助成立機器人相關新創公司或進駐育成中心與加速器130家、創造就業機會1300人及培育智慧機器人，與自動化產業人才達1萬9673人次。

值得一提的是，中科將強化區域合作，推動中部智慧機械及航太產業升級計畫2017年至2020年共計核定27案，補助金額計2.41億元，帶動企業投入研發金額3.41億元，其中核定台中市政府經費0.55億元，提供地方政府鼓勵其相關產業。

(中時 )