語音社群軟體Clubhouse遭中國封鎖，外媒分析指出，此舉顯示中國官方仍不願見到自由討論的風氣。不過中共官媒則持反對意見，認為平台上充斥反華的片面論述，不應稱為言論自由的天堂。

根據紐約時報中文網報導分析，Clubhouse對中國的許多用戶來說，是一個不受約束的社群媒體窗口，而且語音聊天室的內容在對話結束時就會消失，並不會留下痕跡，因此每個在中國審查黑名單上的話題幾乎都得到了討論。

不過8日晚間7時左右，官方出手封鎖，中國網友一片哀嚎，有人形容這是牆上一個透入微光的洞口被堵上了。

報導引述致力於對抗中國網路審查的中國數位時代(China Digital Times)的創始人蕭強說，「Clubhouse 正是中國審查機構不希望看到的在線交流：一個大規模的自由對話，人們在其中暢所欲言」。

一名目前居住在日本，親屬在中國被拘留的維吾爾族女性受訪時指出，Clubhouse對她而言創造了一個空間，有機會與那些可能仍對新疆的虐待行為持懷疑態度的中國民眾對質。「有這種可以說話的機會時，我覺得還是嘗試一下」。

有別於西方媒體將Clubhouse被中國封鎖視為扼殺言論自由，中國官媒環球時報英文版則稱，Clubhouse充斥反華且片面的言論，甚至有許多對中國不利的謠言流竄，不該被稱為言論自由的天堂。

報導引述一名據稱在美國矽谷工作的中國使用者表示，她前幾日加入了Clubhouse上有關新疆議題的討論，但是待了不過半小時便離開，因為其中有關新疆的言論缺乏相關的證據，而且只有單方面的說法。「討論時保持獨立思考至關重要，我不會相信有關新疆話題的謠言」。

這名使用者進一步指出，在Clubhouse中只有主持人和被邀請的使用者可以發言，持反對意見的人很難說話。當持不同意見的人提出問題時，會被其他用戶指責，「把他踢出去，他是小紅衛兵。」

報導引述另一名在微博中活躍的意見領袖觀察指出，「在這些社交媒體上談到中國時，從來沒有言論自由，在Clubhouse上，這點更為明顯」。

他並稱，藉由聲音更會使得客觀和理性的討論受到情感操縱。港獨與藏獨支持者會將平台作為武器，傳遞政治見解。在未來可能會成為一個反華的輿論平台。

不過也並非所有中國使用者都認為在Clubhouse上討論政治議題罪不可赦，報導中引述一名不願具名的使用者表示，「有些使用者藉由公開討論的方式為中國政治辯護，也有很多很棒的論點，我並不擔心它（Clubhouse）變成灌輸單一政治立場的平台。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100209

(中央社)