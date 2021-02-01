勞保基金今（1）日公布到109年底持股前十大股，台灣電（2330）持股不但穩居第一名，且隨著台積電股價與市值同奔新高，持股占比高達36.77％。

勞保基金持股前十大股分別為：台積電36.77％、中華電6.84％、台達電5.46％、鴻海4.43％、國泰金3.36％、富邦金3.34％、台灣大2.38％、統一超2.13％、聯發科1.96％、兆豐金1.95％。

(工商 )