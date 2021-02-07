健身器材大廠力山工業（1515）董事長王坤復逝世，享壽75歲。力山工業發布重訊指出，將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

王坤復從模具學徒出身，創立力山工業佈局健身器材市場，力山去年第4季營收高達45.19億元，繼第3季後再創歷史新高，全年營收跨過百億元，達113.74億元，年增43.94％。主要健身器材供給相當吃緊，小電跑去年7月起小幅量產，第4季起大量生產，大電跑8月起產能爬升顯著，呈現產能24小時稼動，第4季整個產能全部滿載。

力山的P客戶是全球最大線上健身課程的公司，2020年新冠肺炎疫情加速互動式家用健身器材需求。力山目前供應其飛輪、大電跑，今年3月小電跑將於全美上市。

據《Ettoday》報導，王坤復25歲時和大舅子陳瑞榮以45萬元資金一起創業，並於1972年創立力山工業股份有限公司，並於1995年於台灣證券交易所上市。力山是亞洲最大桌上型電動工具機製造商，近年轉型布局健身器材市場，但健身器材占營收比重，已超越電動工具機，集團朝多角化經營 。

(中時新聞網)