半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2021年1月合併營收達2.25億元，由於第一季向為傳統出貨淡季，加上中國地區因疫情因素配合居家檢疫措施，旗下員工提前返鄉，短期影響訂單認列進度受壓，使得1月營收較去年同期減少23％。

朋億表示，由於近期半導體供應鏈產能供需吃緊加劇，帶動半導體等產業主要客戶整體下單力道已有明顯回升，且陸續於兩岸地區接獲高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作等大型訂單，進一步帶動目前整體接單表現已較去年同期成長。

另一方面，為因應客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備等訂單出貨不受影響，朋億已提早加大相關零件採購，增加整體庫存水位，有望隨著第一季底訂單陸續出貨，有助於對於整體營運注入良好成長動能。

根據市調機構IDC最新預估，隨著5G、雲端、智慧邊緣等需求持續熱絡，預估2021年全球半導體市場營收規模達4,760億美元，年增7.7％。展望2021年第一季，雖第一季適逢農曆春節工作天數較少，朋億仍持續樂觀看待全球半導體市場需求仍持續高漲，國際知名半導體大廠皆紛紛加大今年資本支出計畫，以投入新廠擴建、提高產能效率等，創造整體業務良好發展環境。

朋億表示，尤其今年第一季公司將完成取得銳澤實業不超過55.36％股權，不僅自第二季開始認列營收，更重要的是透過雙方資源整併，完善朋億於氣體設備供應服務整合，分散客戶市場集中度的風險，擴大兩岸接單利基，創造未來營運良好表現。

(工商 )