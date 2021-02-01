美股上周五重挫，惟亞股今日彈升，台股集中市場在外資終止連6賣超、轉買超145億元，加上台積電(2330)勇猛收復600關、5日線、月線助攻下，大盤連進3關、大漲271點，重返15400點之上。今日盤初，大盤隨亞股開高38點，隨後1月IHS台灣PMI指數公布為60.2、未來一年充滿信心，中經院並接續公布PMI升至65.1%、擴張速度史上最快，多頭士氣受提振，大盤漲點拉升，買單加碼面板雙虎、南亞科(2408)、日月光投控(3711)、台積電等權值要角。

惟疫情指揮中心10:30召開臨時記者會駁斥新冠疫苗2月4日將抵台等相關報導，華航(2610)首當其衝由紅翻黑，其餘亞諾法(4133)、國光生(4142)等生醫股漲幅也遭限縮，指數一度急跌約70點、但仍守高檔整理。隨後美股期指翻紅走強，加上晶圓雙雄、面板雙虎、DRAM雙雄、台塑四寶等權值要角多頭不退反進，大盤一路攻高挺進15400關，終場收15410.09點，大漲271.78點，惟總成交值大減至2740.15億元。

今日外資終結連六個交易日來的賣超、轉買超145.8724億元，投信賣超3.8934億元，自營商買超5.9716億元，三大法人買超147.95億元。技術面，5日RSI為41.89，10日RSI為48.64；9日K值為27.31，9日D值為41.15；20日乖離率為-1.08。

分析師表示，農曆春節長假即將來臨，短線台股有拉回整理的壓力，若由技術面來看，60日均線位在14500點，以目前的基本面趨勢，不妨分批逢低布局。

盤面上，晶圓代工龍頭台積電不畏上周五ADR大跌3.43％，今開高於平盤上下整理約30分鐘後，持續震盪走高，終場收611元，帶動旺宏(2337)隨之收復月線、聯電(2303)站穩50關，聯發科(2454)更大漲近3.5%收復900關，拉抬半導體類指同步飆漲逾3.2%，為今日大盤反攻主力。華航(2310)將啟動超低溫運送服務，疫苗載運詢問熱絡，盤中雖受指揮中心駁斥新冠疫苗將輸台消息影響一度翻黑，惟載運能力無質疑，終場甩尾收高2.73%、為11.3元，帶動長榮航(2618)跟漲近2%。

分析師表示，台股進入封關倒數，本周壓力不小，外加全球疫情持續發燒，追高宜留意風險，若由籌碼面觀察，外資在連續六個交易日賣超、金額逾1500億元，今日轉買超回補近146億元，未來若能持續回補，台股才能較為安全，電動車、半導體、及航運等族群可多加關注。另外，分析師提醒，台股封關前後有六大變數須多加留意，包括2月10日MSCI季度調整、外資對台積電態度、道指跌破3萬點多空易位、美避險基金砍倉、新台幣由升轉貶、股市淺碟型市場形成等。

(時報資訊)