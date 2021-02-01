元月台股成交值達7.42兆元，日均值衝上3,711億元，市場交投熱絡，權證市場也明顯增溫，證交所統計，元月權證成交值達到631.74億元，不但較前一個月（109年12月）成長逾25％，年增更跳增至86％。

證交所統計，元月申請發行認購（售）權證檔數合計4,028檔，發行總金額為365.26億餘元，證券商受託買賣認購（售）權證成交總金額為631.74億元，較前一個月成長25.79％，較去年元月的338.95億元更激增86.37％。

(工商 )