新台幣升值是美元保單的最佳助攻員。據保發中心統計，2020年美元保單全年新契約保費約新台幣4,989億元，在壽險新契約保費全年衰退28％的情況下，美元保單銷量是比前一年成長近9.3％，且占整體新契約保費首度突破五成，達到54.42％。

這也代表新台幣保單首次賣輸美元保單，且外幣保單整體占率應逾55％，算是壽險史上新的轉捩點。

據中央銀行統計，2020年新台幣兌美元年均匯率是29.578元，是九年來的新高，金管會自2004年開放外幣投資型保單、2007開放外幣非投資型保單以來，2020年應是美元保單占率最高的一年，與新台幣大幅升值、壽險業為降低避險成本大推美元保單、美元保單利率較高三項原因有關。

美元保單新契約保費的歷史新高是2018年，當年銷售約新台幣5,161億元，占整體新契約保費37.4％，當時亦與2020年高度相似，即新台幣兌美元年均匯率30.156元，年初就一再挑戰29元大關，加上台美利差大，壽險業避險成本大幅增加，因此積極推動美元保單，且當時美元投資項目較多，報酬率亦較佳，宣告利率逼近4％，所以買氣急速升高。

2018年因為人民幣保單、澳幣保單利率及匯率亦不錯，加上有目標到期基金投資型保單熱賣，當年外幣保單新契約保費合計約新台幣6,180億元，占整體壽險新契約保費的44.78％，但新台幣保單還是主流商品。

2020年，台美利差雖縮小，但新台幣匯率強勢，加上國外投資部位比2018年大，壽險業避險成本依舊居高不下，加上新台幣利率降到谷底，新台幣儲蓄型保單魅力大減，新台幣投資資金也較難去化，加上新台幣兌美元急速升值，壽險公司在兼顧保單具吸引力、降低避成本的考量下，大力推動美元保單。

(工商 )