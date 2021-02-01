筆電需求首季強強滾，市調機構DIGITIMES Research表示，繼第四季全球筆電出貨量以超過6000萬台創歷史新高後，首季出貨量也可望淡季不淡，出貨量季減幅度僅有不到1成、遠低於往年的15～25％。換言之，首季筆電出貨量有機會超過5400萬台，年增率將挑戰將近倍增，廣達則可望繼續穩居全球筆電代工廠龍頭。

去年第一季筆電出貨量受到COVID-19疫情導致中國延後至2月上旬才陸續開工影響，首季出貨量遠低於3000萬台，季減3成左右，不過在家工作與線上教學帶動的筆電需求直線上升，直到傳統淡季之始的第四季還持續走強，根據DIGITIMES Research資料顯示，第四季在處理器、電源管理IC、面板等關鍵零組件面臨嚴重供需失衡下，出貨量仍以超過6000萬台創下歷史新高，2020年全球出貨達2.01億台，為2011年以來的新高，較2019年成長 25％以上。

以往筆電出貨量進入第一季都會季減15～25％不等，可是在Chromebook與蘋果MacBook帶動下，DIGITIMES Research認為，第一季全球筆電需求將淡季不淡，加以料況嚴峻也使得品牌仍積極向供應鏈備貨，品牌業者與代工廠都寧可多建零組件庫存，以面對短中期強勁的需求，預期全球筆電第一季出貨將只會比第四季衰退不到一成，換言之，首季全球筆電出貨量將超過5400萬台，年增率則可望因為去年基期低，而有近倍增的成長性。

在主要品牌第一季市佔率方面，DIGITIMES Research預期都將小幅季衰退，龍頭惠普第四季零組件短缺程度高、出貨量基期較低，首季出貨量季減幅度相對小，惠普第一季出貨量將以教育巿場為主力，第二名聯想第四季在歐美巿場通路庫存較高，第一季出貨量預計將不如對手，戴爾則受惠於季節性相對不明顯的商務巿場佔比6 成以上，往年第一季季減程度都比競爭對手少，然而第四季北美企業訂單及Chromebook 出貨因疫情惡化而大增、墊高基期，導致第一季出貨季衰退程度較惠普等對手為高。

至於在台灣代工廠方面，DIGITIMES Research認為廣達首季在蘋果MacBook訂單淡季不淡、日本教育市場訂單續強下，第四季出貨量將穩居冠軍，亞軍的仁寶繼第四季因為Chromebook出貨大增推升是戰後，首季則因美系客戶需求強勁，市佔率可望與第四季差不多。

(工商 )