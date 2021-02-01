在GameStop等美國小型股軋空行情之際，美股也在1月下旬面臨大幅修正，主要是拜登政府對於規模1.9兆美元、新一輪經濟刺激法案的推動可能帶來許多阻礙，以及主要城市仍因疫情升溫的封鎖措施，對新一年經濟復甦帶來風險，不過，市場消化多方情緒後，亞股周一大多收漲，歐股也接力上漲，美股2月第一個交易日上漲72.11點、以30,054.73點開出，隨後漲勢擴大至250點，台積電ADR股價也上漲超過3%。

截至台灣時間1日晚間10點35分，道瓊指數上漲265.30點或0.88%、暫報30,247.92點，在2月第一個交易日收復3萬點關卡；標普500指數上漲36.17點或0.97%、暫報3,750.41點；那斯達克指數上漲180.16點或1.38%、暫報13,250.85點；費城半導體指數上漲55.18點或1.91%、暫報2,942.27點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet，除臉書以外均上漲超過1%，電動車大廠特斯拉股價上漲3.03、暫報817.58美元。台積電ADR股價上漲2.99%、暫報125.15美元；聯電ADR股價上漲1.33%、暫報9.17美元。

美國Reddit 的 WallStreetBets 論壇近期不僅對美國中小型股熱烈追捧，甚至有新的方向：白銀、黃金和其它貴金屬交易，在大量喊買白銀之後，各家金屬交易商紛紛發布停售交易，指出實貨面臨短缺問題。

嬌生上周五公布新冠肺炎疫苗第三期臨床實驗，該公司的疫苗在預防病毒引發眾要有顯著效果，但整體僅為66%，大幅低於其他新冠疫苗表現。

(中時新聞網)