新冠肺炎在全球各地大流行，南海諸國與美國都深受其害。與此同時，北京人大卻通過《海警法》，授權海警對外國船艦開火。對此，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析，隨著美國與主張南海主權的國家深陷疫情泥淖，中國大陸視此為戰略機遇，藉由《海警法》等灰色行動強化自身態勢，進而擴張在南海影響力。

當全球正因疫情大流行而深陷經濟困境，北京卻逆風行駛而成為唯一仍維持經濟成長的大國。值此之際，大陸人大於1月22日通過《海警法》，授權海警機構在管轄海域與其上空進行執法任務，範圍涵蓋海上秩序維持、取締海上走私、保護海洋生態環境等。

其中，《海警法》第6章明定如果外國船艦進入管轄海域，卻違反執法人員命令時，授權海警對外國船艦開火，以制止不法行為。《星條旗報》指出，《海警法》適用範圍涵蓋南海地區，但北京對南海主權的主張卻與東南亞各國相衝突。甚至，在國際法庭的南海仲裁案中，大陸更慘遭鎩羽。

《海警法》已於2月1日正式實施，外界憂心大陸會以更強硬的行動貫徹其領土主張。菲律賓總統府25日表示，國際法禁止各國使用武力，盼不要有任何國家在西菲律賓海採取使情勢惡化的行動。無獨有偶，菲國外長隆辛也在推特上發文，「對任何國家揚言發動戰爭已違反國際法」。

對此，莊嘉穎認為，大陸不太可能在海上領土爭議中採取軍事行動，而傾向使用更具侵略性，強度卻未達傳統軍事行動定義的戰術行動。隨著其他聲索國與美國遭新冠病毒蹂躪，北京覺得此刻身處有利地位，可嘗試推動變化。

南海蘊藏豐富的自然資源，包含大陸、台灣、菲律賓、越南、汶萊、馬來西亞與印尼，都對此有主權聲明。莊嘉穎提到，越南與印尼同樣也與大陸有主權爭議，此番卻沒有強烈的回應。這或許反映出兩國政府正忙於新冠疫情，缺乏資源另闢戰線，而經濟壓力也讓其註定迴避軍事作戰。

他認為，當南海行為準則的協商陷入僵局之際，大陸推動《海警法》作為談判的戰術手段。透過《海警法》，大陸在談判桌的地位更前進一步，使得「維持現狀」更有利於北京。

學者布坎南(Paul Buchanan)分析，《海警法》無疑給菲律賓總統杜特蒂一記重拳。先前杜特蒂以為可靠談判就將大陸船艦排除於菲國主張的水域之外，現已證明這是天真的想法。

其指出，杜特蒂已下令菲國海軍不要參加美國軍艦在南海的的自由航行行動，加上《海警法》的實施，馬尼拉已陷入「回嗆或閉嘴」的二擇一窘境。但是，如果杜特蒂不採取作為，就算不是引起全軍反彈，也會造成其與海軍指揮官的裂痕。

(中時新聞網)