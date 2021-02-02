資誠（PwC）創新諮詢公司董事長劉鏡清指出，新冠疫情在各個領域加速數位化的發展，5G將成為數位轉型的催化劑，成為社會基礎設施的重要一環，並驅動國家經濟發展，催生新的商業模式和技術，提升產業競爭力。

根據資誠估計，5G十年商機可拉抬全球GDP約1.3兆美元，其中超過五成是來自健康和社會照顧產業，可為病患、醫療服務提供者和醫護人員帶來許多益處。

而新冠肺炎疫情大流行，讓遠距醫療加速應用5G，降低傳染機率，也節省成本，另外，5G的應用包括遠距監控和諮詢、即時醫療數據共享，改善醫病溝通，也推動醫院自動化，降低醫療照顧成本。

5G讓企業重新思考未來的商業模式，由於5G應用的規模大、潛在影響深遠，劉鏡清建議，每個企業、組織都需要準備未來五年的5G實施計劃，且必須橫跨技術面和策略面，以創造更多的機會，整合技術和經營策略，並與客戶、供應鏈和主管機關深化合作 。

劉鏡清指出，不論是什麼新科技，政策的參與、透明度和公眾信任都是至關重要的因素。無論是自動駕駛汽車或是遠距醫療，如何管理數據、如何建立基礎設施，不同產業之間如何合作，企業和政府都必須提高5G應用的透明度，建立和維持社會大眾對5G應用的信任。

(工商 )