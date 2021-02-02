營建署指出，民國109年度第二次租金補貼，受理申請時間自110年1月18日至2月5日，請有租金補貼需求的民眾把握最後1周機會，線上申請時間至110年2月5日下午5點。

營建署表示，為落實擴大辦理租金補貼之政策，109年放寬所得標準，從平均每人每月所得應低於最低生活費1.5倍放寬為2.5倍，戶籍地也不用再跟租屋地相同縣市，並首次開放第2次受理申請作業。

租金補貼第1次受理申請案符合資格但未補貼者 可把握此次機會重新申請

109年度第1次租金補貼計有12萬餘戶提出申請，營建署表示，109年租金補貼計畫戶數12萬戶，第1次分配10萬戶、第2次分配2萬戶，因政府資源有限，審核通過的戶數超過該直轄市、縣（市）計畫戶數時，須進行評點，評點分數較高者優先獲得補貼。

營建署提醒，第1次受理申請期間有申請且符合資格，但因第1次計畫戶數有限未能列入者，或本次符合申請補助資格者，可善用第2次租金補貼受理申請期間重新提出申請。

根據營建署統計，截至110年2月1日止，第2次租金補貼申請戶數1萬2,681戶，尚未超過2萬戶計畫戶數。想申請租金補貼的民眾，可於110年2月5日前向租賃地或欲租賃地的直轄市、縣（市）政府提出申請。

(工商 )