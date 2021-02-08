日本海事協會（ClassNK）宣布已核發「川崎整合式海事解決方案」（Kawasaki Integrated Maritime Solutions，簡稱K-IMS）的認證，此解決方案是由川崎汽船株式會社（“K” LINE）以及川崎重工集團（Kawasaki Heavy Industries Group）共同開發，同時也是該協會先前針對新創產品與解決方案推出的創新認可認證服務（Innovation Endorsement）之首例認證。

2020年7月，為推廣創新技術的推廣與發展，該協會與技術領先企業聯袂合作建立了適當的評估準則後，即推出可加快認證作業的創新認可服務。在眾多認證類別中，「產品與解決方案」主要認證對象是船用的數位設備與軟體技術。

K-IMS是川崎汽船與川崎重工集團共同開發的整合式船舶航行與性能管理系統，從船上自動發送到岸上的航行數據透過各種應用運算後，可用於即時監測航行狀況、效能分析以維護管理燃油效率，並提供最佳導航支援以確保安全、具經濟效益的航線。

受理川崎汽船的申請後，該協會的專家檢證了K-IMS的各項功能，即核發證書，其中包含航行數據收集、船舶至岸上數據通訊、數據傳輸記錄與錯誤偵測、監控與分析用的數據集中處理、自動俯仰差圖表生成、性能計算與分析、氣象導航。此次認證也成為該協會第一項產品與解決方案的創新認可認證。

(工商 )