台中捷運綠線去年因發生重大故障、導致試營運喊卡，經廠商重新訂製升級版軸心並更換後，今天完成第一階段全線500公里運轉測試，並於8日起展開載重測試，所有期程較預定時間提前，但何時能恢復通車營運？仍須由台中市政府捷運故障審查委員會審查後報市府決定。

台中捷運公司指出，捷運列車滿載狀態約可搭載536人，若以每人體重平均60公斤計算，總載重約32.4公噸，8日率先擇定一列車模擬此情況，在列車內裝載1080包、每包30公斤重的沙包，且該列車必須在全線最陡的松竹站至四維國小站來回進行上下坡、剎車測試。

中捷公司表示，新訂製的升級版軸心經送檢測結果都符合規定，在安裝後開始進行正線運轉測試，而車輛原廠川崎重工為了解新軸心在水平、垂直運動的狀態是否平順，也都在連結器上加監視設備，列車進行運轉測試期間所有影像全部傳輸至川崎日本公司、進行即時監測與分析，目前18列車運轉測試提前完成。

中捷綠線列車8日正式進入載重運轉測試，但接下來就是農曆春節連假，中捷公司強調，為維持各項系統及設備持續運動，從11日除夕當天至15日大年初四，列車每天上午8點到下午19點仍有2列車來回行駛高鐵台中站至北屯總站，運轉測試不中斷，藉以了解實地測試的系統運作情況。

目前新軸心更換及運轉測試作業進展順利，中捷公司強調，有不少民眾紛紛詢問捷運何時可復駛，但因事故調查報告、改善方案與測試資料都須經過「台中市政府捷運故障審查委員會」確認，並確認捷運綠線安全無虞後，中捷公司才會報請市府決定復駛時間，目前車站所有設備都持續運作、保持良好狀態。

(中時 )