工業電腦大廠研華(2395)宣布攜手Momenta Ventures共同發起智聯網（AIoT）生態基金，目標集資約5000萬美元（約新台幣14億元），主要專注人工智慧（AI）及工業物聯網（IIoT）領域的數位產業新創公司，預計今年初開始對北美及歐洲相關業者提供風險投資。

研華董事長劉克振表示，研華目標成為智能地球的推手，在工業領域以能源、製造、智慧空間及供應鏈管理的早期創新者為起點，致力為新創公司提供資金，並透過全球研華生態系統積極培養這些公司，很高興能與Momenta作為合作夥伴。

Momenta執行董事Ken Forster表示，自近10年前成立以來，Momenta持續專注於投資和加速數位產業新創業者，並相信創新者未來在這些領域的影響將更加顯著，很高興能與研華合作建立這個影響深遠的基金。

研華預計在24日舉辦全球夥伴線上大會，AIoT生態基金將在此期間正式啟動。基金理想投資標的為A輪及B輪，總部設在歐盟、美國及加拿大，在智慧能源、製造、供應鏈等領域提供解決方案的公司。

(時報資訊)