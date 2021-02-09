韓國LG電子素以家用電器聞名全球，但公司多角化經營下，現在也很積極發展汽車業務。LG電子9日表示，即使在韓國農曆新年11日與12日間，旗下部分電動車（EV）馬達生產線還是持續接單運作不休息。

因應長假排休之需，LG讓韓國工廠內員工可以從10日起開始輪休至12日。但是，位於首爾以西40公里的仁川市，LG電動車工廠在這一年一度的農曆春節假期，還是拼命趕工消化訂單。

看準環保是未來趨勢，LG事業觸角也伸向EV產業。

2020年12月，LG電子宣布與加拿大汽車零件製造商麥格納國際（Magna International）策略聯盟，合力打造EV動力系統。

據悉，LG目前有3個部門專事管理汽車業務。汽車零組件解決方案（VS）負責車載信息娛樂開發，還有在2018年被LG電子收購的ZKW集團，則負責汽車照明這一塊，至於與麥格納國際合資的LG麥格納E動力系統，負責EV零組件業務。

LG的VS部門指出，2020年第4季虧損已收斂至20億韓元約178萬美元），志在2021年可望轉虧為盈。

(時報資訊)