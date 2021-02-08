農曆春節前夕詐騙盛行，內政部統計「假網拍」詐騙手法在2018年及2019年二度蟬聯第一，但2020年在全國防疫期間，詐騙手法也推陳出新，內政部統計詐騙案件發生情形，最常遭受詐騙手法中，「解除分期付款」超越「假網拍」排名第一，假網拍及假投資名列第二及第三。

內政部表示，假網拍、解除分期付款都是從網路購物衍生出的詐騙手法，排名第一的「解除分期付款」，主要是因為部分網站資安防護措施不足，致歹徒入侵盜取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款」，藉機詐財。

內政部特別提醒，民眾應牢記ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能。接到電話時，千萬別因為對方說得出自己過往交易明細或來電顯示為金融機構號碼，就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「重複扣款」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺。

「假網拍」由去年排名第一降為第二，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡。民眾如有上網購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平臺，並使用平臺提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品。

「假投資」排名第三，是總財損量最高的詐騙手法，分析近期案例發現，假投資案件量大幅攀升，且常與「假交友」詐騙手法結合。詐騙集團常見以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作其不熟悉的投資領域，如外匯期貨、虛擬貨幣等，初期會讓被害人申請出金嚐嚐甜頭，等到被害人加碼投資後，便開始巧立名目拖延出金、要求被害人不斷匯出更多金錢的犯罪行為。

內政部強調，國人享受網路交易與手機帶來的便利之餘，應加強自身防詐意識，詐騙花招雖然推陳出新，但只要把握「calm(冷靜)、check(查證)、call(求助)3C原則」，就能保障交易安全。去年警方偵破件數創下近年新高，更和金融機構積極合作攔阻詐騙，有效減少被害案件發生，未來將持續跨部會整合，協助電商業者強化資安防護，阻絕個資外洩，也希望透過公布詐騙排行榜，讓國人對詐騙手法更有警覺，如果遇到疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，以保障財產安全。

(中時 )