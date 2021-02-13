尋仇一方多人疑似以拜年為由闖入陳姓死者屋內，將46歲陳姓角頭刺死。（台中市警第四分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市南屯區益豐路1處招待所驚傳凶殺案！尋仇一方多人疑似以拜年為由闖入陳姓死者屋內，將46歲陳姓角頭刺死，當時陳的友人也都在現場打麻將、聚會，警方追查綽號「阿隆」30歲男子，及涉嫌相關20人緝捕到案。下午32歲蔡姓跟黃姓等3名共犯遭逮捕到案，3人均稱「未動手」，其他共犯警方正陸續追查中。

警方表示，根據現場監視器已掌握3輛涉案車輛，循線追查1名「阿隆」的男子涉嫌，警初步了解，陳男疑與「阿隆」男子疑似金錢糾紛，雙方談不攏結仇，趁大年初二，得知陳姓死者與友人相約打麻將、聚餐之際，趁機闖入行凶後逃離。

初二台中角頭遭仇家拜年連刺4刀死 3嫌到案均稱未動手（台中市警第四分局提供／張妍溱台中傳真）

初二台中角頭遭0仇家拜年連刺4刀死 3嫌到案均稱未動手（台中市警第四分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警第四分局偵查隊長陳谷楓指出，案發後鎖定6輛涉案車輛包括，ＢＭＷ、奧迪、馬自達等，經以車追人，掌握多名涉案者身分，追捕黃姓、蔡姓2名共犯，但2人向警方供稱僅負責開車，否認行凶， 警方調監視器發現2人有進入招待所，列為共犯。

警方調查，經查綽號45歲「阿隆」的男子，有詐欺前科，與陳姓死者是朋友，是否為同一詐騙集團，仍要清查。疑似金錢糾紛引起，「阿隆」向招待所的人說「來拜年」，彼此熟識所以在陳男的休息室談判。

警方初步調查，案發當時陳姓死者邀近20名友人聚會，「阿隆」聲勢浩大約20人以拜年為由闖入，與陳姓死者到招待所休息室內「喬事情」，卻發生凶殺命案後「阿隆」等人逃離，警方以車追人，陸續緝捕中。

(中時新聞網)