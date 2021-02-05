聖誕節對服飾、鞋子和禮品等購物需求，讓歐元區12月零售業出現超過預期的彈升，法國和比利時更有雙位數的月度成長率。

歐洲統計局Eurostat周四公布數據，歐元區12月零售銷售按月上漲2.0%，優於路透預測共識的增加1.6%。與前一年同期數據相較，該數據責成長0.6%，為經濟學家預測的兩倍。

統計局的按月數據顯示，12月鞋子和服飾的銷售大幅增加12.4%，相較之下11月大跌30.5%，也抵銷了電子產品和傢俱的大跌7%，以及線上電腦設備、書籍、醫藥的小幅下滑。

零售銷售也反映了各國消費者需求，12月在法國月增22.3%，比利時為月增15.9%，抵銷了德國的下滑9.6%。

與2019年12月相較，12月食品、飲料和香菸的銷售增加5.6%，表現最為亮眼，也彌補了由於旅遊限制而出現的汽油銷售下滑。另外，非食品產品的銷售也下滑0.8%。

(時報資訊)