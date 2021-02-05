製藥巨擘嬌生集團（Johnson & Johnson）聲明表示，今天向美國衛生主管單位提出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗緊急授權使用申請。

此一申請過程可能花費數週，但最終嬌生疫苗將是繼輝瑞（Pfizer）與德國生技BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納公司（Moderna）疫苗之後，美國核准的第3支疫苗。

嬌生的研究性COVID-19單劑候選疫苗，由旗下楊森藥廠（Janssen Pharmaceuticals）進行研發。聲明說，楊森已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請此一疫苗的緊急使用授權。

法新社報導，嬌生新疫苗受到高度期待，主因在物流上有兩大優點，以冰箱溫度就可儲存，而不必使用特殊冷凍設備，在配送作業上較容易。

嬌生申請後，預期食品暨藥物管理局將召開疫苗諮詢委員會，對臨床資料進行研究後，委員會將傳達意見。

疫苗諮詢委員會將負責決定，這支疫苗的好處是否勝過風險。

此一程序步驟，輝瑞與莫德納疫苗大約走了3週時間，但這回可能快些，一旦委員會點頭，FDA可能在第2 天就會授權緊急使用。

嬌生上週末宣布此一苗疫的首次臨床結果；總計在8個國家對近4萬4000人進行臨床試驗。

嬌生表示其疫苗整體有效性達66%，對COVID-19重症防疫有效性達85%。

(中央社)