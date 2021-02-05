儘管COVID-19對全球經濟產生了影響，但受惠雲端運算以及遠距工作和學習設備的需求，半導體市場整體表現優於預期。根據IDC全球半導體應用預測報告，2020年全球半導體營收達4,420億美元，相較2019年成長5.4％。在2019年表現不佳之後，DRAM和NAND市場在2020年也有所復甦，分別成長了4％和32.9％。IDC預測，隨著疫苗的普及以及經濟開始開放並逐步復甦，2021年半導體市場將達到4760億美元，年成長率增長7.7％。

IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales表示：「未來市場復甦的性質將取決於政府的刺激計劃能多快穩定全球經濟，以及疫苗普及後，消費者信心有多大程度的升高與改變。某些特定市場仍處於成長態勢，這對今年半導體產業復甦至關重要，包括5G、雲、智慧邊緣和晶圓代工。今年上半年，我們可以看到企業、雲和電信設備市場有消化庫存的情況，但不致影響今年的成長力道。半導體技術在每個行業復甦的過程中仍然相當關鍵。」

運算系統如PC和伺服器半導體2020年成長率約10.9％，達到1,520億美元。在家工作與學習增加了企業和消費市場的PC購買力道。此外，員工和學生們從集中位置分散開來，也迫使雲端服務商，電信商和企業IT部門更積極投資於運算基礎架構。IDC預測，到2021年，運算系統半導體營收將成長6.3％，達1,610億美元。

隨著5G手機的成長顯著加速，智慧型手機已是2020年半導體發展第二大需求驅動力。雖然2020年手機出貨量下降超過5％，但由於市場轉向更高ASP的5G半導體，更多的記憶體，感測器以及對更多頻段的RF支持，手機半導體收入成長約3％。對於半導體廠商來說，2021年將是特別重要的一年，因為5G手機將佔據所有手機出貨量的30％，而5G手機的半導體將佔據營收中近54％。IDC預測到2021年，手機半導體營收將成長11.4％，達1280億美元。

汽車和工業半導體市場方面，雖然2020年第三季銷售額有所成長，但由於部分半導體代工廠分配生產以及半導體短缺，汽車原始設備製造商正經歷製造中斷的問題。2020年，包括輕型商用車在內的汽車銷量下降14.5％至7100萬輛，導致汽車半導體收入下降8.4％至370億美元。IDC預測到2021年，非內存汽車半導體收入將成長12.6％，市場發展值得期待。

(時報資訊)