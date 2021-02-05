縮時相機廠—邑錡(7402)1月合併營收為3474萬元，年成長7.5%，受惠於新晶片於今年陸續導入新產品量產，可望帶動ODM業務成長，且OBM業務藉由全球知名電商平台銷售可望比去年好，邑錡樂觀看待今年營運，邑錡董事長陳世哲表示，今年營運可望遠優於去年，有機會創下歷年新高。

1月及2月為傳統出貨淡季，且新一波新冠肺炎疫情肆虐，民生活動尚未全面恢復正常，但邑錡自有品牌在電商營運取得佳績，佔整體營收過半，帶動1月合併營收年成長7.5%。

邑錡表示，Brinno自有品牌在疫情期間展現靈活調整銷售策略優勢，透過原廠經營Amazon品牌旗艦店並投入廣告資源，有效帶動整體經銷商線上銷售，北美Amazon迎來12個月銷售新高；由建築專用旗艦機種BCC2000領軍的建築相關系列，銷售占比達自有品牌70%，加上1月新推出的周邊控制配件，可讓用戶透過行動裝置進行相機操控，大幅提升用戶使用便利性，完善建築縮時攝影生態，透過更全面性的功能提升與用戶體驗，持續引領Brinno在建築縮時攝影的領導地位，並帶動自有品牌營收占比破50%，以及整體營收與毛利成長。

在創新ODM部分，邑錡於年初接獲另一微光影像裝置產品的開發與量產訂單，並已導入Brinno自有晶片為開發核心，預計於今年第3季量產交貨；美國軍工客戶微光影像裝置專案已與全球作業系統龍頭廠商完成產品開發階段，並接獲量產訂單，原量產計劃從第4季提前至第3季，加上Vernier教學研究智慧裝置將隨著開學重啟銷售，可望帶動全年創新ODM營收高成長。

在自有品牌OBM部分，邑錡搭載Brinno自有晶片新一代機種已進入整合階段，除維持Brinno優異的低功耗表現，更同步提升影像效能，並導入新一代Brinno UI介面，提升用戶操作體驗，將於本季功能整合與試產測試，配合已布建完善的全球電商銷售管道，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，可望加速Brinno品牌營收。

(時報資訊)