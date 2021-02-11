國際金融市場春節期間仍持續運行，想選擇投資海外股市企業，像是目前最受青睞、交易量最大的美股，以及陸股、日股、港股、債券等市場交易服務，春節期間不打烊。特別提醒，透過券商辦理複委託買美股的交易手續費，略高於台股，民眾投資前務必先估算費率，找出最適合自己，相對較為實惠的交易方式。

美國總統拜登推出的1.9兆紓困計畫，本月16日將進入表決，民主黨極可能挾多數優勢通過，致美股上周五主要指數皆收漲。新興亞股一反上上周（1/29）的震盪，主要市場大幅走高。漲勢最強悍的前三名為印度、越南、菲律賓，分別繳出9.36％、6.7% 、6.1%漲幅。

2020年透過「複委託」投資海外股市的數量大幅成長，創下6608億交易量年成長率達55％，其中零售業務佔2771億，更多的自然人投資人及小資族透過數位平台參與海外投資。

中國信託投信根據彭博資料，整理「外資對亞洲股市買賣超金額一覽表」，單位為億美元。（圖／中國信託投信提供）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，封關前夕台股震盪收斂，近期美國財報周及台灣主要權值股財報都超乎市場預期，料淡季不淡，且技術線型維持多方型態，長期展望樂觀。由於疫情帶動的遠端工作需求，促使面板產業供不應求，OLED面板發展尤其值得注意。OLED面板由於產能增加，價格相較過去平易近人，加上中國手機廠商為刺激5G手機銷量，為強調機種間的差異性，導入高階面板意願高，拉貨力道強勁，可留意相關標的。

永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，庚子年全球股市受COVID-19疫情影響先下後上，多數已創新高，台股也順勢攻破情牽三十年的12,682歷史高點，此刻全球染疫人突破1億人，疫情雖尚未受控，股市然熱度持續，投資人牛年佈局有一定的難度，長線來看，投資焦點可以從疫情，轉向注意經濟復甦的強度，預期今年全球市場有機會迎來復甦行情，春節防疫在家，若遇股市回檔可以考慮分批進場佈局。

國泰證券則指出，除了「定期定額」買台股的民眾日增，也有許多人選擇「定期定額」買美股，只要1股起，就能當上美國指標企業的股東，像是蘋果、亞馬遜、波克夏、臉書及特斯拉等美股、美國ETF及美國特別股等，民眾可約定每月的5、15、25日帳戶自動扣款，建立投資紀律。

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(中時新聞網)