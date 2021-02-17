台股加權指數17日開在16,197.45點，大漲395.05點，台積電（2330）跳高開在663元，大型權值電子股大漲31元，聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光（3711）皆開高，帶動大盤漲勢強勁，指數早盤已大漲逾400點，並一度已衝上16,305點。

春節期間美股四大指數持續向上衝高，高科技股美光、英特爾、科銳表現最佳，平均漲幅超過5％。此外，台積電ADR、聯電ADR、日月光投控ADR大漲超過8％，有利於台股17日新春開紅盤表現。

美股道瓊工業平均指數2月16日上漲0.2％（64.35點）、收31,522.75點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數下跌0.34％（47.97點）、收14,047.50點。費城半導體指數上漲0.59％（19.05點）、收3,238.92點，創歷史收盤新高。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的那斯達克指數，是重要關鍵，以長天期角度來看，從史高拉回再走穩，目前守穩月線，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

另外，美國費城半導體指數，創史高拉回，月線短線跌破，留意未來是否再站回，兩大影響多方市場是否延續。

現階段選股，優先選擇整理多時的電子股，包括「權重股、業績股和低價股」最具吸引力，包括聯發科、聯詠和天鈺最具指標。美元指數的觀察，是最重要的領先指標，91.5的位置將是全球股市多空重要點位，短線仍有利多方架構。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現持續強勢，未來台股高檔整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期漸漸走穩，也讓指數短線穩住，未來將是本波觀察重點。

(工商 )