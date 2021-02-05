騰訊音樂傳年內在港二次上市 籌50億美元 15:312021/02/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 騰訊旗下騰訊音樂赴港第二上市有新進展，外電引述知情人士透露，騰訊音樂已委聘投資銀行安排香港上市，集資額或達50億美元。 知情人士稱，騰訊音樂已選定摩根士丹利及摩根大通處理香港第二上市計畫，預計會有更多投行加入，騰訊音樂最快2021年內完成上市。 騰訊音樂於2018年底赴紐交所掛牌。 三星擬奧斯汀建廠 盼爭取逾8億美元減稅優惠 阿里發50億美元債 最長40年 (工商 ) #騰訊音樂 #億美 #委聘 #傳年 #內在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福特：電動與自駕車投資倍增至290億美元 09:112021/02/05 財經 《半導體》鼠年大發 聯電漲2倍 10:512021/02/05 財經 美國稀土公司擬年內紐約上市 04:102021/02/05 全球財經 《半導體》台積電封關鼠來寶 年來股價漲近一倍 11:082021/02/05 財經 未受監管擔憂拖累 阿里50億美元債需求強勁 14:312021/02/05 財經 港股午盤升152點 快手飆1.64倍 12:372021/02/05 財經 〈一串心〉玉女歌手沈雁驚傳在美驟逝 享壽60歲 13:382021/02/05 娛樂 《集中市場》金鼠年漲3683點 外資連3賣 15:232021/02/05 財經 永續基金夯 亞洲去年規模創高 04:102021/02/05 投資理財 滴滴擬H2掛牌 估值1千億美元 04:102021/02/05 全球財經 拉法葉案受汪傳浦子女委任 律師宋耀明違反利益衝突停職6月 09:132021/02/05 社會 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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