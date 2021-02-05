騰訊旗下騰訊音樂赴港第二上市有新進展，外電引述知情人士透露，騰訊音樂已委聘投資銀行安排香港上市，集資額或達50億美元。

知情人士稱，騰訊音樂已選定摩根士丹利及摩根大通處理香港第二上市計畫，預計會有更多投行加入，騰訊音樂最快2021年內完成上市。

騰訊音樂於2018年底赴紐交所掛牌。

(工商 )