敦泰電子（3545）5日召開法說會，說明2020年第四季營運成果。敦泰第四季出貨數量維持第三季的高檔，因半導體供應鏈產能吃緊，第四季IC售價普遍上揚，推升單季營收達43.07億元、季增12.9％、年增53.4％，再創單季歷史新高。

敦泰受益於產品售價提升，第四季毛利率達31.6％，較上季大幅提升10.2個百分點，推升單季稅後純益達5.55億元，同比2019年季增10倍，每股純益為2.9元，獲利續創敦泰自2013年上市後最高紀錄。

展望未來，第一季晶圓代工廠產能吃緊、且春節假期工作天數減少，因此預估敦泰整體出貨量將較上季下滑。但相較去年同期，產品售價向上調漲，總體營運表現預期將比去年同期來得樂觀。

在產品布局方面，敦泰AMOLED觸控產品陸續獲得更多客戶的青睞，出貨放量可期。敦泰電容式指紋方面亦受惠於一站式銷售的策略奏效，今年在市占率上可望有持續的斬獲。

此外，敦泰在車用IDC的布局亦陸續傳出捷報，成功打入多家車廠供應鏈。預料In-cell面板將在車用市場可望複製智慧型手機的模式，滲透率逐年提升可期，為敦泰後市營運注入嶄新的成長動能。

(工商 )