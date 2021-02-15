財神寵兒4生肖運勢旺 詹惟中曝吸金大法

2021年金牛年是辛丑年，丑土生辛金，通靈大師江嘉葉提醒財富獲得會較辛苦之外，另外還吐露因為金牛不安分會翻覆地殼，要注意天災人禍，一一分析12生肖2021年整體運勢，給大家做為新的一年行事參考。

《雞》

吉星：三台，華蓋，天解

凶神：五鬼，官符

有華蓋、三台兩吉星拱照，又有將星當權，可謂名利雙收，位重權高，精神飽滿，元氣十足，但美中不足的是又有五鬼、官符侵入，悲喜交集，勿管閒事，慎防小人暗害，以致吉星失敗、損傷，易惹官非，得意時須防失意，幸喜有天解星，謹慎保守，凡事恭謙忍讓，待人以寬，自可無憂。

吉祥物：屬雞人的財運很旺盛，可不太懂得守財，錢財不是被借走，就是在投資時虧損，破財的機會很大，想要守住錢財，可以在客廳擺放「玉露」，幫助你擋住破財神，錢財自然能夠守住了。

補運法事：點光明燈，農曆二月祭改五鬼星，七月祭改官符星，十月祭改破財運。

《狗》

吉星：太陰，天喜

凶神：勾絞，三刑

今年紅鸞星動，吉星照耀，喜氣洋洋之象，人逢喜事精神爽，月到中秋分外明，人財皆美，喜氣入門，太陰吉星當權，陰盛陽衰，女人吉利，男人不佳，男人慎防美人計、仙人跳等，凡事三思而後行，不可自作聰明，凡事小心，又嫌勾絞星，恐有糾纏之煩，交友小心，勿管他人閒事，切莫為人擔保，夜路莫行，以保平安。

吉祥物：屬狗人財運算平穩，只是不太懂得理財，不懂得抓住賺錢機會，有機會也不懂得珍惜，很難有發財機會，可以在客廳財位擺放「發財樹」，能夠幫你積聚錢財，讓你賺錢多多，財運滾滾而來。

補運法事：男性宜安太陰斗，農曆十二月祭改劫財，女性農曆八月祭改桃花星。

《豬》

吉星：三合，六合

凶星：喪門，六害

今年運勢不可言吉，喪門占宮，悲喜交集，若無明眼就可看到的憂慮煩惱，恐怕會有遭小人暗算，破財招災，勿入喪家，行喪勿看，也不利醫院探病，若非去探病，要配戴化煞物品，如化煞符令等，宜多行善佈施，可逢凶化吉，禍散福來，否則常會有不順麻煩事端。

吉祥物：屬豬人生活富足，吃好穿好，錢財有往往在奢侈的生活中散盡，常常沒有多餘的錢財省下來，導致資產變少，可在家中和辦公室的電腦桌各擺放一盤「碰碰香」，讓你在花錢的時候更加理智，不會胡亂花錢，如此即可存下不少錢，但要記住經常摸摸它的葉子才會有效喔！

補運法事：正月15日前點光明燈，四月祭改喪門星，十月祭改劫財運。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)