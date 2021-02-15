春節即將結束，前國民黨副秘書長蔡正元在臉書發文大談春節歷史，他指出春節就是中國新年，不是政治人物用改造、改革或革命的名義就能廢棄的，想這樣做的人最後都得向中國文化低頭認輸。

蔡正元指出，「春節」這個名詞原本是用來指「立春」，中國自漢武帝時即把「過年」定名為「元旦」，因緣際會被袁世凱改用「春節」來指稱「過年」。中國從龍山文化時代可能就已出現「過年」文化，在五千年的歷史長河裡發展出除夕、過年、元宵、清明、端午、中秋、重陽、冬至八大節日的文化系統，這套曆年制度的文化系統，被認為夏朝時即已出現，故稱「夏曆」，「過年」就是「夏曆元旦」，「陰曆」或「農曆」是辛亥革命後的說法。

蔡正元表示，日本雖也學到這套文化系統，但僅及於皮毛，沒有深入社會和家庭結構，因此明治維新很容易就廢棄了。辛亥革命後孫中山等人曾想廢除「過年」改以陽曆新年取代，把「元旦」改定為「陽曆新年」且禁止農曆「過年」放假，也不讓「過年」再稱為「元旦」，袁世凱則於1914年恢復「過年」，但改稱「春節」放假，所以有人開玩笑說，袁世凱才是中華文化的守護者。

蔡正元指出，1928年北伐結束蔣介石下令廢棄「除夕」和「春節」，禁止春節放假，還派軍警上街逮捕違禁商家，處罰貼春聯和慶祝活動，1931年九ㄧ八事件後蔣介石辭國民政府主席，春節禁令形同瓦解，但蔣介石很快出任軍事委員會委員長，於1934年搞「新生活運動」，並未正式恢復春節，因為春節是「舊生活」。

蔡正元表示，1935年毛澤東結束長征，在陝北積極推動春節慶祝活動，以爭取農民的認同，當時共產黨極力提倡傳統節日，硬把國民黨比下去。1937年日本全面侵華戰爭爆發，有些地區有春節有些沒有，1945年抗戰勝利，蔣介石政府繼續推動「過年陽曆化」，但不再也無法禁止「過年」。1949年毛澤東取得政權，中國「過年」才又正式放假，1966年毛澤東搞「文革」，試圖把春節「革命化」不放假，但1978年鄧小平改革開放春節放長假正式恢復，創造出世界規模最大的「春運」。1950年蔣介石在台灣復職，才不敢在台灣禁止「過年」，因為連日本殖民統治都不敢，台灣成了唯一過年沒被禁過的地方，日本人過他們的陽曆「日本新年」，台灣人過自己的農曆「中國新年」。

蔡正元總結，春節的英文是「中國新年」(Chinese New Year)，不是什麼「Spring Festival」，這一天是中國五千年文化系統的「歲首」，結合中國人的家庭價值和民族文化，不是政治人物用改造、改革或革命的名義就能廢棄的，想這樣做的人最後都得向中國文化低頭認輸。政治人物如果想民族復興，最好乾脆一點，不要再用袁世凱命名的「春節」，就直接定名叫「中國新年」吧！

(中時 )