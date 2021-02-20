全球最受歡迎的加密貨幣比特幣19日再度刷新高價、達到52,932美元，這也使其市值已達9,820億美元，距離1兆美元大關已是呎尺之距。

總計比特幣過去一周強漲逾8％，若從2月初計算，漲幅更累達約60％。

比特幣近來再掀多頭漲勢，主要是有跡象顯示，它已逐漸獲得主流投資者與公司接受，像是特斯拉、萬事達卡與梅隆集團等。

不過仍有一些分析師對比特幣的合法性感到質疑，認為該貨幣近來屢創新高純是炒作而致，他們認為該貨幣基本上並沒有辦法實際拿來運用。

(工商 )