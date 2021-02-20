比特幣飆52,932美元新天價 市值逼近1兆美元 08:482021/02/20 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最受歡迎的加密貨幣比特幣19日再度刷新高價、達到52,932美元，這也使其市值已達9,820億美元，距離1兆美元大關已是呎尺之距。 總計比特幣過去一周強漲逾8％，若從2月初計算，漲幅更累達約60％。 比特幣近來再掀多頭漲勢，主要是有跡象顯示，它已逐漸獲得主流投資者與公司接受，像是特斯拉、萬事達卡與梅隆集團等。 不過仍有一些分析師對比特幣的合法性感到質疑，認為該貨幣近來屢創新高純是炒作而致，他們認為該貨幣基本上並沒有辦法實際拿來運用。 泡沫警訊 微型股市值勝大型股 外匯探搜－牛年亞太貨幣布局 (工商 ) #全球 #比特幣 #貨幣 #更累 #市值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》比特幣再創新高價 市值破1兆美元 10:002021/02/20 財經 蕾哈娜賣內衣上空火辣辣 04:102021/02/20 娛樂新聞 《國際金融》比特幣、以太幣再創新高 13:582021/02/20 財經 《熱門族群》元山、動力-KY元月營收靚 Q1不淡 13:412021/02/20 財經 比特犬發狂闖民宿撕咬退役搜救犬 背部嚴重撕裂主人痛心 09:542021/02/20 社會 友達 加碼富采3億元持股 04:102021/02/20 證券．權證 《熱門族群》史上最熱Q1 IC設計摩拳擦掌 12:332021/02/20 財經 美國信心調查不同調 企業樂觀 民眾哀愁 04:102021/02/20 全球財經 蕭乾祥專欄－牛年股市的變與不變 04:102021/02/20 財經要聞 兩利多因素 啟發投顧下周看好三類股 11:092021/02/20 財經 《類股》鎳價攀高 不鏽鋼價挑戰連3漲 11:252021/02/20 財經 財經熱門新聞 5大驚世弊案 A走全民多少錢？台灣會記住這3人 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 誰說只剩下「拉積盤」 這3檔被散戶遺忘還有肉肉 - 財經 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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