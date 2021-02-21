根據中央氣象局最新資訊，21日1時58分發生芮氏規模3.9地震，地震深度20.1公里，震央位於花蓮縣政府西北方13.3公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。1100221

台灣東部地震 最大震度台東縣4級
華碩ROG Phone 5 歐美台3月齊登場

(中央社)

#花蓮縣 #地震 #公里 #規模 #大震