花蓮規模3.9地震 最大震度花蓮縣3級 05:422021/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模3.9地震 最大震度花蓮縣3級(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，21日1時58分發生芮氏規模3.9地震，地震深度20.1公里，震央位於花蓮縣政府西北方13.3公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。1100221 台灣東部地震 最大震度台東縣4級 華碩ROG Phone 5 歐美台3月齊登場 (中央社) #花蓮縣 #地震 #公里 #規模 #大震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國毅力號抵火星 回傳地面照 04:102021/02/20 國際大事 疫情降溫 桃園限制措施3月起解禁 04:102021/02/20 地方新聞 《國際社會》防疫優等生邁入新階段 紐西蘭今開打疫苖、澳洲下周一 11:082021/02/20 財經 新竹護城河藝術作品展至3／7 「萬物逐光」傳達自然共生理念 15:072021/02/20 旅遊 2020台灣太陽能市場模組出貨 聯合再生蟬聯冠軍 15:092021/02/20 財經 退休理財術－存老本 台股基金成新寵 04:102021/02/20 產業特刊 泡沫警訊 微型股市值勝大型股 04:102021/02/20 全球財經 竹市護城河綻放 「凝結煙火」出自旅英藝術家夫妻之手 16:192021/02/20 寶島 《產業分析》復仇者「聯」盟 IC設計成「千」金製造機(2-1) 10:172021/02/20 財經 「台中女麗購」創16億佳績 盧秀燕抽出黃金50兩得主 15:052021/02/20 生活 台灣人在大陸》兩岸交流 樂趣無窮 08:492021/02/20 徵文 生活熱門新聞 10度低溫還沒完 這兩天最冷！下周降雨時間曝 - 生活 台南》網傳「確診者」出入台南某大樓，衛局：已完成處理 - 生活 噁！台南70年老店遭爆回煮客人剩食 衛生局勒令改善 - 生活 台灣限定 唸出這7字 特斯拉導航狂當機 - 生活 煮乾香菇忘了泡怎辦？北農教撇歩90秒搞定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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