台南市環保局動員85人整理鹽水蜂炮活動後垃圾，清出6.1噸垃圾量已比往年大幅減少。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南市鹽水蜂炮27日凌晨3時落幕，今年縮小規模，多數集中在武廟附近，台南市環保局清晨6時起動員85名清潔人員，3小時內清出超過6噸垃圾，較往年減少4分之3垃圾量，還給鹽水小鎮迷人風光。

北天燈、南蜂炮，今年在新冠肺炎疫情下，僅有鹽水蜂炮縮小規模舉辦，35座炮城不繞境，改集中在武廟廣場閉門施放，燃放至27日凌晨3時才結束，滿地炮屑與垃圾，台南市環保局清晨6時起動員85人，並出動鏟裝機與洗街車等大型清潔器械打掃街道。

鹽水區陳姓清潔隊員表示，今年鹽水蜂炮活動未開放民眾進場，少了犁炮人潮，不准設攤飲食，垃圾較往年大量減少，集中在武廟廣場附近道路，清潔人員3小時內清出6.1噸垃圾，恢復鹽水小鎮原有容貌。

台南市長黃偉哲表示，百年歷史的鹽水蜂炮已成觀光民俗節慶活動，去年大批觀光人潮約製造20噸垃圾量，今年因為疫情不得已採小規模舉辦，垃圾量相對減少。感謝清潔隊員迅速恢復市容，為蜂炮活動畫下圓滿句點。

(中時 )