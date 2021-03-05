2020年因COVID-19疫情改變人們生活型態，民眾減少在外聚集，居家時間增多，進而帶動居家娛樂用品需求增加，而隨民眾健康及運動意識提升，也促使室內運動器材及自行車等銷售增溫，2020年文教育樂用品零售業營業額849億元，創2013年以來新高，年增8％，為2007年以來最大增幅。

經濟部統計處表示，文教育樂用品零售業營業額自2006年1,082億元創歷史高峰後，受網路購物的蓬勃發展，其後多呈下滑趨勢，但近年受惠運動、健身風氣盛行，2019年營業額年增5.5％，結束連4年負成長。

2019年文教育樂用品零售業銷售商品結構以「運動器材、按摩電器、休閒娛樂用品」為大宗，占45.2％，較前一年之39.1％增加6.1個百分點，主因國內運動風氣漸盛所致，其次為「書報、雜誌及文具」占37.6％，較上年減少4.0個百分點，二者占比合計超過八成，「衣著鞋襪及服飾配件」占14％居第3。

由於消費管道漸由實體店面轉移至網路，致文教育樂用品零售業業者相繼跨足線上購物，加上2020年因疫情加速業者積極擴增網路銷售平台，推升網路銷售業績成長，網路銷售額達60億元，占整體營業額比重7.1％，較2019年之6.7％增加0.4個百分點，年增14.5％，優於實體通路之年增7.5％。

觀察近年文教育樂用品零售業銷售旺季，向以第4季為主要銷售高峰，占全年營收近3成，主因週年慶促銷活動，以及年底聖誕節送禮需求所致，其次為第1季，主因逢農曆春節前之採購旺季；但2020年第1季因受肺炎疫情衝擊，致營收驟減，降為谷底，而隨生活型態改變及疫情趨緩，第2季營收回溫，占比緩升，第3季在政府推行各項振興方案刺激買氣挹注下，營收表現優於以往，躍居全年最佳季度，第4季則落居第2。

(工商 )