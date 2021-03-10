春節假期工作天數減少，三能-KY(6671)2月合併營收7762.1萬元，年減2.71%，前2月份合併營收達2.33億元，年成長44.64%。三能2020年前3季每股盈餘2.53元，較2019年同期每股盈餘1.95元，成長29.74%，由於第4季為烘焙業傳統旺季，法人樂觀看待三能2020全年度的獲利表現。

展望2021年，三能指出，電子商務與工業客戶營收雙引擎帶動及持續推出新品，樂觀看待2021年電子商務銷售業務將維持高成長。另針對較不受疫情影響的工業客戶，進行專業一條龍的服務模式，快速反應客戶報價、開模打樣、滿足交貨期的需求，盼能使訂製產品業績更創高峰。

2021年台北國際烘焙暨設備展即將在3月26~29日在南港展覽館舉辦，三能預計將邀請7位冠軍師傅包括吳寶春、王鵬傑等師傅在內烘焙界重量級大師，將接力進行展演，並以環保節能的器具結合台灣在地食材，呈現世界麵包文化與台灣在地文化，並透過直播的方式播放到東南亞及大陸市場，希望因疫情關係而無法前來的亞洲烘焙廠商能透過各場直播，同步瞭解台灣最新烘焙產業的發展。

(時報資訊)