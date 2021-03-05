法國HAROPA港（利哈佛港、魯昂港、巴黎港）總貨運量10,800萬噸，減少6％。其中貨櫃運輸量衰退最明顯，減少了14％，總貨櫃量240萬 箱（20呎櫃）。貨櫃量的衰退先是受到2019年年底法國退修金改革，引發了持續數個月全國性罷工的影響，緊接著新冠肺炎疫情爆發，讓上半年度的貨櫃運輸量減少了27％。HAROPA港的貨櫃量去年夏季開始恢復成長，到了第四季更大幅增長了13％。

得益於法國市場的復甦和亞洲經濟的推動，進出法國內陸的貨櫃運輸量在夏天恢復到疫情爆發前的月平均成長率，轉運貨量則到去年10月才恢復了成長。去年HAROPA港的法國內陸的整體貨櫃運輸量下降8.9％，轉運量減少了31.7％。

在全球貨櫃量復甦的同時，法國利哈佛港也再次展現它的吸引力，去年下半年度陸續增加了新的設備、投資和航線，包括了：

8月port 2000的TDF碼頭（經營者為 GMP 和 DP World 子公司 Port Synergy）新增四具全新一代的的大型起重機，TDF碼頭的起重機數量增至10具，其中八台是目前最大型的橋式貨櫃起重機，可以有效率地處理目前全世界最大的貨櫃船。

去年利哈佛港陸續接納了多艘新下水的 23,000箱的貨櫃船，包括了HMM的OSLO，MSC的Mina以及CMA CGM的23,000箱的LNG貨櫃船 Jacques Saade。

利哈佛港可以提供傳統貨櫃船和LNG貨櫃船裝卸貨物時，同時進行加油／加氣的服務，直接為航商減少作業時間和成本。

12月，OCEAN聯盟/CMA CGM將利哈佛港重新放回遠東歐洲航線FAL1進入歐洲第一個掛靠港。同樣在12月，COSCO SHIPPING 推出利哈佛港連接俄羅斯和芬蘭的近洋服務，Cosco Shipping 投入第1級AS船舶（最高認證）運營此條航線。

法商冷藏貨物承攬商 Seafrigo 擴大在利哈佛的投資，建造兩座總面積達60,000平方米專用於一般貨物的倉儲設施，並進步整併它現有的16,000平方米的溫控倉儲，打造一位直接位在貨櫃碼頭邊（紅橋附近）的Seafrigo物流園。

CMA CGM和ONE聯營新的北歐往返東地中海近洋支線。

今年1月1日，利哈佛港迎接台灣陽明海運法國的成立。陽明法國是由台灣陽明海運和原法國代理CLB Liner(Naxco集團)合資成立，利哈佛表示非常榮幸台灣陽明選擇利哈佛港做為陽明法國的總部。

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