經濟部能源局5日公布2020年第四季國內能源消費統計，隨經濟活動增溫，因此能源消耗狀況比上一年同季及全年度累計皆呈增加。能源供給反呈下降，主因我國油品出口受國際疫情影響，國內煉廠煉製量下降，原油進口隨之減少，另煤炭進口亦配合減煤政策而減少。

能源局說，國內能源消費上，第四季整體年增6.2％，這是受經濟活動增溫影響，與景氣息息相關工業、運輸、服務業部門分別增加9.1％、3.4％及4.5％；疫情所趨之宅經濟現象，也讓住宅部門能源消費增加3.7％。

全年統計上，整體能源消耗上年增0.5％。工業局解釋，工業部門增加0.9％，主因電子業能源消費受惠遠距商機暢旺而增加7.1％，但其他產業多因109年受到疫情衝擊而呈下降，抵消部分增幅。運輸部門增加0.8％，來自運輸部門能源消費大宗公路用油增加1.0％，受我國疫情控制得宜及國內旅遊增溫影響。

(工商 )