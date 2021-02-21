國內採購新冠肺炎疫苗進度引起各界高度關注，國民黨主席江啟臣21日指出，新年新希望期盼疫情趕快離開，讓大家生活恢復正常；國內能不能順利解封，關鍵就在如何得到有效、安全、足夠的疫苗；相信這是所有國人所關心，也會影響所有疫後台灣經濟發展及國際接軌。

江啟臣今天出席中部上市櫃公司菁英聯誼會會長交接典禮時表示，去年2020因疫情關係，大家悶一整年，從經濟、社會、產業、觀光、旅館，沒有一個產業未受影響；但危機就是轉機，厲害的企業家當中重新佈局找到新方向及機會，但仍有很多深受影響尚未脫離。

江啟臣指出，國民黨是最大的在野黨，立院向來把企業及經濟擺在第一優先，立院會期的優先法案均是將經濟優先、民生優先擺第一，其他放其次。

江啟臣表示，去年2月1日新會期開始，國民黨是第一優先提出紓困方案的政黨，這次的疫情比SARS大數十倍、數百倍，而且至今還未平息；去年率先提出紓困方案後，執政黨聽進去，不只通過紓困方案，還提出二、三階段的紓困。

江啟臣說，今年希望疫情能夠趕快的離開我們，大家生活可恢復正常作息，生活、產業也可以鬆一口氣；當中最重要的疫苗，希望政府可以加把勁，國內能不能順利解封，還有疫情後的經濟，其實關鍵之一就是疫苗。

江啟臣強調，政府如何得到有效、安全、足夠的疫苗，相信是所有國人最關心的議題，也會影響疫後台灣經濟發展跟國際接軌。

(中時 )