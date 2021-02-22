台股新春紅盤周延續封關當周震盪攻堅行情，加權指數一度創16,517點歷史新高，周K線連兩紅。群益證券看本周台股指數區間為16,000-16,800點，本周看好四大題材類股，包含：5G概念股、虛擬貨幣概念股、疫情解封概念股、低基期補漲股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國總統拜登2/17表示，全國民眾在8月前都能注射到新冠病毒（COVID-19）疫苗，並預測一切可能會在耶誕節前恢復正常。

2.台股行情火熱，吸引華爾街金融機構關注，最新監管文件顯示，全球最大避險基金橋水 （BridgeWater）去年第4季對台股ETF增持 3.35％，同樣敲進的還有摩根士丹利、高盛等華爾街大咖。

3.美聯準會公布1月政策會議紀錄顯示，所有與會官員都支持維持寬鬆貨幣政策的決定；聯準會承諾將其指標隔夜利率維持在近零水平，直到通膨率走上略高於2％目標的路徑。

(工商 )