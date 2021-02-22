新冠肺炎疫苗施打後，各國確診病例增加速度普遍趨緩，使市場對今年邊境有望鬆綁的預期升溫，激勵觀光類股今（22）日強勢反彈，類股指數大漲4.48％至100.68點、創近2個月波段高點，早盤維持逾4％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，旅遊股在買盤敲進下群起激昂，包括雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)全數放量直攻漲停。飯店股表現同步強勢，力麗店(5364)飆升逾7％，晶華(2707)大漲逾6％，華園(2702)及雲品(2748)勁揚逾5％，寒舍(2739)亦漲近4％。

餐飲股表現同步強勢，經營85度C的美食-KY(2723)及王品(2727)強彈逾5％，御頂(3522)及以「麥味登」早午餐連鎖加盟為主體的揚秦(2755)勁揚逾4.5％，瓦城(2729)、雅茗-KY(2726)分別漲近4％及3％，新天地(8940)及六角(2732)亦漲逾2％。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，去年12月起短短55天，全球確診個案暴增3800萬例，今年1月以降的1個月僅新增1000萬例，顯示疫情熱度已明顯下降，未來疫苗及防疫將成為全球關注焦點。

而隨著各國陸續開始施打疫苗，亦使全球確診病例增加速度明顯趨緩。台灣整體疫苗購買量約落於3000～4500萬劑，國產疫苗研發進展順利，初期占比雖較少，但未來會朝自給自足方向努力，以穩定疫苗產量。

隨著全球開始並加速施打疫苗，接種率已近半的以色列開始重啟經濟活動，台灣則計畫在疫苗接種覆蓋率達6成後開始逐步鬆綁邊境管制，使市場預期今年底開放出國旅遊的預期升溫。雖然目前變數仍多，但對於陷入慘淡冰河期的旅行、飯店業者仍為復甦大利多。

(時報資訊)