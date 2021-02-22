消費性電子火熱，加上疫情帶動的居家辦公、遠距教學等商機延續到今年，使得MCU(微控制處理器)市場火熱，今年已經出現報價喊漲的狀況，加上近期美國德州大雪，英飛凌產能短線受阻，MCU市場供給更加緊張，在漲價聲浪下，相關概念股今年營運將持續看俏，包括新唐(4919)、盛群(6202)及應廣(6716)等。新唐上周法說對市場持續釋出樂觀訊息，盛群則是預計4月起對全產品線調漲價格15%，應廣則看好市場動能依舊，為晶圓產能問題依舊是今年營運的挑戰關鍵，應廣已經連續四個交易日攻上漲停，今股價站上百元大關，最高達102元，股價寫下歷史新高。

全年的MCU市場自去年下半年供給開始吃緊，自去年第四季在晶圓代工產能受到排擠下，MCU更是呈現全面缺貨，國際大廠也已經都有調漲價格，由於今年MCU熱度在消費性電子產品，疫情帶動的遠距商機帶領下，需求端依舊暢旺，目前盛群已經開出第一槍，4月起對全產品線調漲價格15%，相關效應也會陸續反映在第二季、第三季營收向上。

另外一家MCU大廠新唐，也坦言目前手中產能確實不足以滿足訂單，也持續爭取更多產能，最快預計第一季下旬、第二季已經有慢慢改善，而新唐的訂價會根據產品線強弱做調漲，自去年第四季開始已經陸續做出調整。

新唐看好今年在疫情需求延續下，Chromebook、NB產品等需求佳，尤其以教學為主的Chromebook，新唐在採用EC(高度整合式低功率內嵌控制器)的Chromebook中，新唐市占率非常高，對於今年也持續維持樂觀。

應廣MCU應用於消費性電子領域出貨穩定，在大陸市場擁有相當的市場份額，加上遠端辦公等趨勢所帶動雲端伺服器需求提升，以及比特幣上漲所引燃的挖礦熱，伺服器、挖礦機散熱晶片市場熱度上升，也帶動應廣高附加價值的BLDC散熱晶片亦不看淡。

(時報資訊)