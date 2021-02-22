2021年農曆春節最大的不一樣，就是不能出國玩，元月33家信用卡發卡機構，僅三家單月刷卡金額超越2020年1月，即台北富邦銀行、永豐銀行、聯邦銀行，三家都是有提供較高刷卡回饋率的神卡，合計三家比去年同期多刷了逾49億元。

但是因為其他30家發卡機構元月刷卡金額都較去年同期衰退，元月信用卡約刷卡2,524億元，比2020年1月少刷了207億元，衰退幅度7.58％。

今年1月信用卡刷卡繼續衰退的二大原因，一是去年元月是農曆春節假期，當時新冠肺炎仍未蔓延全球，也就是還能出國到處玩，有刷機票、飯店及海外購物刷卡金，今年農曆過年在2月，且幾乎所有人都不能出國玩，少了海外旅遊的刷卡來源，第二大原因是今年1月的最後二天遇到周末假日，刷保費的部分會遞延到2月。

今年1月刷卡金額第一名的信用卡發卡行是國泰世華銀行，單月近380億元，但就是因為有一大筆年底保費刷卡未進帳，加上少了海外刷卡，因此單月刷卡比去年同期少了近53億元，減少幅度逾12％。

信用卡高回饋率略有調整的玉山銀行，元月刷卡金額374億元，以不到6億元的差距，暫時名列第二，但玉山銀信用卡同樣比去年1月時少刷了近44億元，減少幅度亦有10.5％。

刷卡金額第三名是中信銀行的363億元，同樣也是比去年同期刷卡金額減少，但減少幅度8.3％，中信銀元月新發卡逾9萬張，是所有發卡機構元月發卡量第一名。

台新銀元月刷卡金額290億元，穩居第四大，同比減少幅度近9.5％。

台北富邦銀因推出J卡，回饋率3％，發卡量破百萬張，無論流通卡數、有效卡數及刷卡金額都超越花旗銀行信用卡，躍升第五大，元月刷卡金額近257億元，比去年同期多刷逾32億元，不止是少數刷卡量還逆勢成長者，且是元月所有信用卡發卡機構中增加金額第一名，增加幅度達14.4％。

而永豐銀及聯邦銀的信用卡亦競爭激烈，角逐第七及第八大發卡機構，各有推出較高回饋率的信用卡，永豐銀信用卡元月近108億元，聯邦銀則有89億元，各比2020年1月增加14億及2億元。

(工商 )