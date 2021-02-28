中國債券市場迅猛增長，外國投資者的興緻更是盎然，外資持有的中國境內債券的比例，從 2020年9月的2.96％，在3個月後的同年12月上升到3.2％。法國外貿銀行環球市場研究團隊指出，雖然占比不算高，但足以看出外國投資者對中國債市的興趣，其中大部分是政府或政策性銀行債券，反映出中國在吸引外資方面仍然取得了一定的成功。

法國外貿銀觀察，中國政府計畫簡化外國債券投資者的投資流程，並開放新的投資管道， 像市場熟知的「債券通」，或中國債券納入三大全球指數，均讓海外投資者的投資行動更加容易，外國投資者有更多元的選擇。

不過，該團隊提醒，中國債券市場正面臨結構性挑戰，外國投資人應注意違約率升高的挑戰。例如，各省份地方政府的財政狀況原本在過去幾年就有所惡化，隨著疫情衝擊可能更加嚴重，現在出現許多債券違約的背後，正是地方政府債務和財政赤字的逐漸升高。

(工商 )