搶搭房市買氣熱潮，渣打銀行即日起推出「靈活房貸30%」抵利型房貸方案，針對往來資產達新台幣300萬元以上的渣打「優先理財」貴賓，提供1.31%起的房貸優惠利率，並可以存款利息折抵房貸利息，降低實質利率，縮短貸款年限。

渣打銀行表示，抵利型房貸不僅存款利息可折抵房貸利息，且自動提前償還本金，在貸款期間存款也自由動用，隨時存提資金，保持財務規畫的靈活與彈性。渣打銀行「靈活房貸30%」抵利型房貸，客戶若存款達新台幣300萬，最多可以折抵30%的房貸利息，再搭配最低1.31%起的優惠年利率，提升省息效果，減輕還款負擔並縮短還款年限。

渣打銀行強調，「靈活房貸30%」抵利型房貸主要鎖定渣打「優先理財」高資產客群，希望透過提供優惠貸款利率，協助客戶在完成購屋夢想時，也能同時兼顧財務目標。渣打銀行「優先理財」貴賓於申貸前總往來資產大於新台幣300萬元，且房貸總貸款金額達新台幣500萬元，即可申請「靈活房貸30%」抵利型房貸。

(時報資訊)