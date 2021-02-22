友達(2409)今日透過公開市場鉅額交易向工業電腦鑫創電子(6680)大股東取得鑫創電子7.7％股權。透過本次入股，雙方希望藉此建立智慧交通生態系(AIoV ecosystem)的策略夥伴關係，共同打造智慧交通與商用車聯網平台的全方位解決方案。

在5G、大數據、物聯網及人工智慧等科技變革帶動下，顯示器與智慧應用不斷推陳出新，交通亦是其中重要一環。友達針對陸海空交通運輸工具及搭乘樞紐提供堅固耐用且彈性運用公共訊息顯示器、中控台及儀表板產品，並擁有覆蓋全球龐大的客群。

此外，友達所開發的商用車聯網AIoV解決方案，涵蓋從雲端到地端、從軟體到硬體、從AI到垂直應用等面向；其中，友達車隊暨車況管理系統與駕駛監控系統，可協助運輸服務管理者即時掌握車隊運作全貌，以滿足商用車隊營運管理需求。鑫創電子在商用車與運輸等智慧交通的應用，已展現領先市場的智能交通車載電腦技術與解決方案的競爭力，為友達串聯智慧交通顯示解決方案與商用車聯網平台的重要合作夥伴。在友達與鑫創電子雙方建立策略夥伴關係下，將可形成優勢互補，共同掌握智慧交通領域客戶的升級需求，提供完整解決方案。

(時報資訊)