新普科技旗下小金雞AES-KY（6781）於今（23）日舉辦上市前業績發表會，AES-KY主要營業項目為研發與製造高功率鋰電池模組，產品應用包含輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組。看準全球輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組應用持續成長趨勢，有利於AES-KY業務之拓展，今年可望再創佳績，AES-KY預計於3月下旬正式掛牌上市。

AES-KY實收資本額為新台幣6.38億元，2019年營收為48.6億元，2020年前三季營收為39.5億元（YOY+19％），2020上半年營運表現受到疫情影響，因歐美封城解禁，加上各國政府補助推升買氣，輕量型電動載具再加上中大型工業儲能系統電池模組大量出貨，2020年第三季單季營收19.12億與2020年上半年營收20.32億相當，單季更較去年同期成長46％，2020年第三季單季EPS達4.34元超過2020年上半年EPS總和，2020年前三季EPS合計7.52元。

自疫情過後，歐洲各國紛紛鼓勵與補貼民眾以輕量型電動載具取代大眾運輸工具，帶動輕量型電動載具在歐洲零售市場買氣大噴發，AES-KY主要客戶為均為知名品牌客戶，根據研調機構CIE、ECF指出2019~2025（F）歐洲市場將維持高成長，複合成長率超過20％，近期憑藉著位居歐洲、日本領先地位的基礎上，積極開拓美國市場，QY Research亦預估美國電動自行車市場複合成長率將達25％，AES-KY亦看好美國發展潛力，持續開拓美國客戶，期盼進一步增加AES-KY的營收規模及產品滲透率。

在輕量型電動載具電池模組踏穩腳步後，該公司切入上中大型工業儲能系統電池模組業務，2020年下半年開始大量出貨至美系CSP（雲端服務提供者），在5G、高效能運算（HPC）、AI與自駕等應用浪潮推升下，對儲存資料需求上升帶動資料中心建設持續擴建，且隨CPU效能提升使能耗上升，對於儲能系統要求提高，凱基證券預估整體中大型工業儲能系統電池模組潛在市場於2020至2025年之年複合成長率達76％，市場潛力巨大，而AES-KY本於強大研發能力與一站式客製化解決方案，亦持續擴增新客戶與市場份額，此將挹注長線獲利與成長動能。

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