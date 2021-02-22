金牛年投資蓄勢待發，因應全球經濟可望從新冠疫情危機的低潮中復甦，加上美國擴大財政刺激，基本面已逐漸轉好，寬鬆政策延續將有利風險性資產表現，如具備殖利率優勢新興債及高收益債，及具穩定配息的能源、金融等價值型股票，雖疫情不時干擾復甦腳步，金融市場波動難免，但多重資產基金更具彈性，面對市場波動可發揮防禦特性，穩健布局因應市場輪動。

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，近期各類債券指數殖利率水準表現平穩，但仍看好新興債及高收益債。目前新興債殖利率為3.59％，高收益債中又屬全球高收益債券殖利率水準最高、達4.30％，新興債與高收益債相對其他債種具備殖利率優勢，且可獲得穩定息收，未來更有機會持續創造較高報酬。

游蕙蘭指出，目前市場認為通膨預期逐漸升溫，較有利價值型股票，因為通常是週期性產業的股票，在經濟復甦的初期表現可能相對優異，更符合現在的經濟展望，只要各國政府保持足夠的財政支出，並順利供應疫苗，全球經濟將有望迅速反彈，帶動價值型股票上漲，其表現甚至可能跑贏成長型類股。

價值型股票因股價波動性相對較小、具備穩定的配息能力，逢低佈局能源、原物料、金融及工業等產業類股，應是不錯的投資配置選擇，長期持有也有機會獲取較高的投資報酬。

游惠蘭認為，當前市場氣氛相當熱絡，短期內在相對高槓桿和擁擠交易的背景下，市場波動升高的機率將會逐漸增加，進而導致金融資產價格的波動加大，採多重資產配置靈活因應，以新興債及高收益債再搭配股票資產，不僅更有機會獲取較高收益，也可透過穩定收息來達到預期的報酬目標。

(工商 )