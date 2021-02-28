「股神」巴菲特（Warren Buffett）也會看錯，昨（27）日他坦承2016年收購飛機零件製造商「精密鑄件」（Precision Castparts）時買貴了，讓公司慘賠約100億美元（約新台幣2,787億元）。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）報導，90歲的巴菲特昨日在給旗下波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway Inc.）股東的年度公開信中坦承，2016年公司收購飛機零件製造商「精密鑄件」時買貴了，當時波克夏哈薩威以321億美元（約新台幣8,946億元）收購「精密鑄件」，不過2020年新冠肺炎疫情席捲全球，民眾出國需求銳減，航空業重挫，連帶也影響精密鑄件的營收，波克夏哈薩威去年8月減計「精密鑄件」約100億美元。

巴菲特在信中指出自己買了一間不錯的公司，在該領域中是表現最棒的，不過自己對於「精密鑄件」的獲利潛力「太過樂觀了」，強調當初收購時沒有人左右他的決定，「我在衡量未來平均收益時判斷錯誤，因此在計算適當的收購價格時也錯了。」

「精密鑄件」2020年裁減13,400名員工，約公司40%人力，一直到近期才提高獲利能力。

巴菲特說買貴「精密鑄件」並不是他人生中所犯的第一個錯誤，但絕對是很大的一個。

2年前巴菲特坦承買貴了卡夫食品（Kraft）。2015年波克夏哈薩威與私募股權公司3G Capital聯手，促成旗下番茄醬製造商亨氏集團（H.J. Heinz）與卡夫食品合併成為卡夫亨氏（Kraft Heinz）。

巴菲特在2008年的公開信中也坦承1993年收購鞋業公司「Dexter Shoe」是「有史以來最爛的交易」，他當時自責買了一間「沒有價值的公司」，他向股東表示，自己未來還會「犯下更多錯誤」。

針對巴菲特坦承自己的錯誤，波克夏哈薩威的長期投資人魯索（Tom Russo）表示歡迎，他說相當欣賞巴菲特自己扛下買貴精密鑄件責任的行為，「很少有公司負責人願意承認自己有責任。」

(中時新聞網)