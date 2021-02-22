軟銀集團（SoftBank Group）旗下願景基金投資的韓國電商龍頭Coupang，將在紐約進行股票首度公開發行（IPO），估值可望上看500億美元，將擠下DoorDash，成為願景基金最大的資產。

軟銀願景基金對Coupang投資27億美元，握有該公司37％的股權。根據匿名的消息人士表示，願景基金不打算在Coupang上市時出脫持股。軟銀集團與Coupang的發言人對本消息不予置評。

成軍十年的Coupang估值若是升抵500億美元，將成為願景基金投資組合中最大的資產，超越2020年底在美國上市的餐飲外送平台DoorDash。Coupang的估值若是達到500億美元目標，將為軟銀再添利多消息。軟銀甫於2月稍早公布亮眼的會計年度第三季（至2020年12月底止）業績，拜DoorDash和線上房地產交易平台Opendoor Technologies上市所賜，以及優步（Uber）股價揚升，軟銀該季獲利創下紀錄佳績。

願景基金重金投後期階段的新創公司，該基金三分之二的資產押注在Coupang在內的10家企業。願景基金的十大資產還有英國晶片設計大廠安謀（ARM）25％的股權，軟銀將安謀出售給輝達（Nvidia），這項將交易尚待主管機關批准。

願景基金的其他大型投資還包括持有DoorDash 22％股權，DoorDash自上市以來股價躥揚一倍，一舉讓市值衝上650億美元。軟銀最初在2015年投資Coupang。新冠肺炎疫情爆發期間，居家防疫措施帶動Coupang業務急速揚升。

根據韓國數據分析公司WiseApp數據，2020年消費者在Coupang平台和其食品外送平台Coupang Eats的購買金額，估計達21.7兆韓元（約196.2億美元），較2019年估計的15.4兆韓元激增41％。

(工商 )